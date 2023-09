Villaricca: l’accorato invito di Mario Molino: unire le forze democratiche e progressiste della città per la rinascita del comune

263 Visite

Soffia un vento nuovo sulla città di Villaricca. In queste ore febbrili e concitate, in cui si lavora fianco a fianco per discutere e trascrivere idee e proposte programmatiche, in cui si accettano le candidature di uomini e donne che hanno deciso di metterci la faccia e lavorare insieme a noi per rendere più bella e vivibile Villaricca, mi accorgo che stanno cambiando tante cose, che la città esige tutta la nostra determinazione, le nostre energie, la nostra capacità di fare squadra e trasformare tutto questo entusiasmo in una vera e propria onda d’amore per la nostra città. La stessa dichiarazione della Segretaria cittadina del Partito Democratico, Antonella Di Rosa, sembra accogliere il nostro invito ad unirsi con le forze democratiche e progressiste della città, quello degli amici del Movimento Cinque Stelle, della lista Per – le persone e la Comunità, l’invito di questa marea umana che vuole un rinnovamento vero e profondo nell’interesse della città e non dei singoli. Ciò di cui abbiamo bisogno, ha sottolineato Mario Molino, sono posizioni chiare e coerenti, la capacità di dire no alle grandi ammucchiate in cui si mette insieme di tutto solo per vincere, senza avere la capacità reale di governare. Per questo motivo non vogliamo Sindaci bandiera e coalizioni occasionali, ma progetti politici ben ponderati e lungimiranti Con Nicola Campanile, con le forze politiche che stanno aderendo a questo ambizioso progetto di governo e, prima di ogni cosa, con gli uomini e le donne che amano e vivono in questa città, vogliamo ancora una volta rinnovare un appello convinto perché nella nostra coalizione trovino la loro naturale collocazione tutte quelle forze politiche che si riconoscono nella partecipazione, nel pluralismo e nella volontà vera di far rinascere Villaricca da questo lungo e insopportabile torpore. La lista Napoli Nord, Villaricca Rinasce, Villaricca Libera e tutte le altre forze politiche che sostengono “Nicola Campanile Sindaco” sono già in campo per dare il loro contributo: Villaricca lo merita, lo meritano noi, i cittadini che la amano.

