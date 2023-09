Arzano. Consigliere comunale aggredito, provvidenziale l’intervento della Polizia locale

114 Visite

A darne notizia lo stesso amministratore, il consigliere Nicola Falzarano. Brutta disavventura per Nicola Falzarano che sarebbe stato aggredito dai titolari di una ditta che si occupa di vendita e distribuzione bevande. I fatti sarebbero avvenuti ad Arzano, dove il consigliere comunale Falzarano risiede da sempre. Martedì scorso, il consigliere stava percorrendo in macchina Via Russiello, strada dove ha sede una ditta di distribuzione di bevande. Sul lato sinistro della strada c’erano in sosta alcuni autoarticolati carichi di pedane di acqua. Uno dei titolari dell’azienda, a bordo di un muletto, procedeva contro il senso di marcia per effettuare le operazioni di carico e scarico indicando alle auto di fermarsi e di attendere il tempo necessario per completare l’operazione di scarico delle pedane presenti sui cassoni dei camion parcheggiati. Fatte le dovute rimostranze dal consigliere, la ditta ha continuato imperterrita a lavorare sulla pubblica via bloccando il transito dei veicoli che legittimamente reclamavano il passaggio. A ciò, l’amministratore sarebbe stato costretto a richiedere l’intervento della Polizia Municipale di Arzano e proprio dopo la segnalazione al Comando dei Vigili Urbani i titolari della ditta avrebbero iniziato ad inveire ed aggredito verbalmente il Consigliere con fare e toni minacciosi e, secondo il racconto, solo grazie all’intervento di alcuni passanti e successivamente al soccorso della Polizia Municipale si è riusciti ad evitare il peggio. I Vigili Urbani intervenuti – fa sapere Falzarano – , hanno ripreso e fotografato appurando quanto segnalato. “Ormai da anni gli autoveicoli che sono obbligati a transitare per la via Russiello, strada pubblica del Comune di Arzano, sono ostaggio di chi a sua discrezione e piacimento detta i tempi di passaggio degli autoveicoli per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’attività commerciale oltre che per il deposito di rifiuti e pedane, bloccando la libera circolazione”. I Vigili Urbani hanno provveduto a verbalizzare con le dichiarazioni volontarie. Nelle prossime il consigliere valuterà se presentare querela contro gli aggressori.

