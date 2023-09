I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nella notte nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie per una persona ferita. Sul posto, poco prima, era arrivato da solo un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato colpito da due colpi d’arma da fuoco all’addome e alla gamba sinistra. Il 30enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico ricoverato in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita. Indagini in corso