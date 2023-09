Napoli: Silvestro (FI), assessore De Iesu dovrebbe dimettersi per inefficienza e improduttività

59 Visite

“Il problema sicurezza per la città di Napoli sta diventando un fardello negativo per i cittadini ma anche per l’immagine della città. I fatti di questi giorni non hanno fatto altro che infierire su una ferita aperta. Condivido appieno le parole di Catello Maresca rilasciate in una intervista questa mattina, che invoca a gran voce le dimissioni dell’assessore De Iesu per la sua inefficienza e improduttività su un tema come quello della sicurezza che sta mettendo in ginocchio una città. È deprimente non provare nemmeno ad immaginare un futuro per Napoli”. Lo dichiara il senatore campano di Forza Italia Francesco Silvestro













