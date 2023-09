Marano, al via lavori pulizie caditoie con affidamento a una ditta di Cesa. Più di 20 mila euro il costo

587 Visite

Sono iniziati i lavori di pulizia delle caditoie e dei tombini per limitare i danni in caso di piogge forti. In effetti è diventato sempre più frequente il verificarsi di piogge torrenziali che rendono Marano impraticabile per automobilisti e pedoni, con strade che si trasformano in fiumi in piena. Abbiamo programmato i primi 14 interventi nelle strade con maggiore pericolosità idrogeologica, ma nel giro di una ventina di giorni intendiamo ripulire la maggior parte delle caditoie e dei tombini sul territorio cittadino. In seguito, ci adopereremo per la pulizia delle vasche di contenimento. Ecco le strade dove da oggi gli operai della ditta incaricata sono impegnati: Via Casalanno (dall’incrocio con Via del Mare, griglioni, all’incrocio con Via Monte), Via Monte, Via Labriola, Via Corree di Sopra (dall’incrocio di Via Labriola all’incrocio con Via Padreterno), Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, Via San Rocco (dall’incrocio con Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa all’incrocio con Corso Mediterraneo), Via Piave, Via Tagliamento, Via del Mare (dalla rotonda di Città Giardino all’incrocio con via Marano Quarto), Via Pepe e Piazzale Cimitero, Corso Europa, Via Merolla, Via Vallesana, Via Annunziata.

Nota stampa sindaco Morra

Le pulizie sono costate oltre 20 mila euro con affidamento diretto alla ditta Vergara di Cesa. Questi lavori, un tempo, competevano alle ditte che avevano l’appalto per l’igiene urbana. Ora altri 20 mila e passa euro di soldi comunali e quindi della comunità.

