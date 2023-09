Panuozzo di Gragnano. Marchio registrato. Intenso lavoro per la tutela di un’eccellenza Enogastronomica.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il 29 agosto 2023 ha concesso la registrazione al marchio collettivo Panuozzo di Gragnano.

“Il marchio è stato concesso a seguito dell’esame approfondito del regolamento d’uso che disciplina le modalità di produzione e somministrazione del famoso Panuozzo. – commenta il dottor Camillo Arpaia, presidente dell’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano – Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano, che ci consentirà di valorizzare l’eccellenza dell’enogastronomia gragnanese e ci permetterà di tutelarci anche da tutte le potenziali contraffazioni che potrebbero fuorviare i consumatori circa l’origine e la qualità del Panuozzo di Gragnano”.

“La registrazione del marchio rappresenta un grandissimo traguardo per Gragnano. Con essa potremo avvalerci di uno strumento ancora più importante per strutturare sinergie tra imprenditori e comunità gragnanese. – sottolinea il sindaco Nello D’Auria – Su questo tema l’amministrazione comunale ha profuso grandi sforzi. E il riconoscimento ministeriale rappresenta un ulteriore contributo alla bontà del percorso intrapreso. Gragnano è famosa nel mondo per le sue eccellenze alimentari e ogni passo in avanti per la tutela e valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici è motivo di grande orgoglio per la comunità gragnanese”.