Napoli: ennesimo weekend da horror, Di Fenza: “Abbassare età impunibilità e rafforzare controlli”

Ennesimo weekend da film horror a Napoli dove un giovane di 20 anni è stato accoltellato a Scampia mentre passeggiava, nella sanità l’Associazione Crescere ha subito un furto e la sede è stata totalmente distrutta e per finire a Via Forio due giovani hanno rischiato di essere accoltellati per 20 euro. – così il consigliere regionale di Centro Democrartico Pasquale Di Fenza.

La città è sempre di più allo sbaraglio e a farla da padrone sono accoltellatori, ladri e rapinatori. Solo pochi giorni fa un giovane 24enne, GiovanBattista Cutolo, ha perso la vita per futilissimi motivi. Bisogna intraprendere iniziative serie – aggiunge Di Fenza – non basta dire che “lo Stato c’è”, non basta incrementare solo i controlli, servono pene severe, una legislazione più rigida e l’abbassamento del limite d’età dell’impunibilità. “Ormai dai 14 anni a salire si commettono delitti, reati e addirittura omicidi senza scrupolo alcuno. O si attua un cambio di rotta immediato oppure il bollettino della cronaca partenopea sarà sempre più disastroso. Ha così concluso Di Fenza.













