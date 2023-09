Ventenne accoltellato a Scampia, è in prognosi riservata

L’autore del gesto sarebbe una persona non meglio descritta e sconosciuta alla vittima. I carabinieri della compagnia Stella sono impegnati nell’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. Il 20enne, trasferito in codice rosso, resta ricoverato in ospedale in osservazione e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.