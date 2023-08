Poppea travolgerà tutto: fine dell’estate in arrivo. Crollo termico al nord

La perturbazione atlantica in arrivo dal nord chiamata dai meteorologi ciclone Poppea non sono scaccerà l’anticiclone Nerone, alla basse del caldo intenso di questi giorni, ma sarà “memorabile” nei suoi effetti. A sostenerlo sono gli esperti desecondo cui gli ultimi aggiornamenti meteo vanno proprio in questa direzione: Poppea “provocherà una vera e propria rottura dell’Estate e il suo passaggio sarà foriero di temporali violenti, grandine e anche di un brusco crollo delle temperature”.

La data da segnare in rosso sul calendario, riportano in meteorologi, è quella di lunedì 28 agosto quando si registrerà la svolta. Ma già nel fine settimana la depressione in formazione sulla penisola scandinava “inizierà ad abbassarsi gradualmente di latitudine” fino a lambire l’Italia con i primi temporali nelle regioni del Nord-ovest. Tra domenica 27 e lunedì 28 agosto “ci sarà la vera svolta. L’attività temporalesca sarà infatti sempre più diffusa e intensa, estendendosi prima a tutto il Nord, poi anche a gran parte del Centro”. L’incontro tra aria calda e aria fredda aumenta le possibilità di “temporali violenti, con elevato rischio di episodi di grandine (anche di grossa dimensione) e nubifragi”.

Dal punto di vista del caldo, le temperature cadranno “in picchiata” scendendo anche di oltre 15 gradi soprattutto al Nord, spiegano gli esperti. “Un vero e proprio tracollo, che ci traghetterà da un’estate rovente ad una sorta di inizio Autunno in sole poche ore”. Non ovunque, però. L’anticiclone africano Nerone “potrebbe continuare a dominare la scena, specie al Sud”, ma non a lungo: la prossima settimana “si aprirà un canale più instabile e perturbato che potrebbe influenzare tutto il Paese” almeno fino a mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Fine dell’estate, o almeno del caldo molto intenso.