AL RIONE TERRA DI POZZUOLI “MARIA MARONE IN CONCERTO” PER LA I EDIZIONE DELLA RASSEGNA “OFFICINE RIONE TERRA”

La I edizione di “Officine Rione Terra”, promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage, prosegue oggi, venerdì 25 agosto , a partire dalle ore 20.00, al Rione Terra di Pozzuoli, sulla Terrazza di Piazza Centimolo, con l’evento musicale “Maria Marone in concerto”. La talentuosa cantante ci trasporta in un mondo di parole e sentimenti che si intrecciano in modo magico attraverso un repertorio popolare fatto di tarantelle, Villanelle e Tammurriate. Con lei sul palco i musicisti Edo Puccini (chitarra), Roberto Trenca (chitarra), Marco Di Palo (violoncello). L’evento, ad ingresso libero, è targato “Antichi Scenari”, rassegna giunta quest’anno alla V edizione con la direzione di Veronica Grossi.

“Officine Rione Terra” proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024 con un programma di eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

