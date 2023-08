116 Visite

Cardarelli, la Venere di Botticelli “fa visita all’Azienda tra selfie e giro in bicicletta”. È l’idea di un infermiere che con un fotomontaggio ha ricostruito “una delle tante bellezze che l’Italia ci invidia” è un momento per sdrammatizzare dopo quanto è stato scritto in questi giorni e con la Venere di auspicio per continuare a lavorare bene, meglio nell’interesse del paziente.

Antonio Di Nardo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews