Sciame sismico nei Campi flegrei: il sindaco chiede fondi al governo

89 Visite

La zona in cui sorge la caldera dei Campi Flegrei, supervulcano considerato tra i più pericolosi al mondo, è altamente sismica, si sa, ma negli ultimi giorni sciami di terremoti preoccupano la popolazione: prima lo sciame sismico alle prime ore dello scorso 18 agosto, poi quello che si è verificato questa notte. Scosse avvertite con particolare intensità dalla popolazione, che nel corso di entrambi gli sciami sismici si è riversata in strada per la paura.

Ecco che allora il sindaco di Pozzuoli, spesso e volentieri epicentro dei terremoti nei Campi Flegrei, ha chiesto che il Governo intervenga affinché vengano al più presto adottati i provvedimenti necessari per il bradisismo, il fenomeno sismico che contraddistingue l’intera zona.

“Ho formalizzato questa mattina una richiesta di incontro ‘ad horas’ al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci: è fermo intendimento di quest’amministrazione comunale coinvolgere ulteriormente anche il governo centrale sulla particolare situazione del bradisismo” ha dichiarato Gigi Manzoni, primo cittadino puteolano.

“Vogliamo, a tutela dei nostri concittadini – ha detto ancora il sindaco di Pozzuoli – adottare ogni ulteriore misura di prevenzione e di mitigazione del rischio. In particolare, la città di Pozzuoli necessita di provvedimenti ad hoc e di appositi e specifici stanziamenti di risorse, da destinare prioritariamente all’attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati, anche di proprietà privata, per i quali non è possibile intervenire con fondi del bilancio comunale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews