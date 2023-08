Osimhen frena sul rinnovo. La firma non c’è ancora, ma filtra ottimismo

54 Visite

Sono circolate alcune voci di Osimhen che aveva già rinnovato col Napoli tempo fa, con tanto di firme. Purtroppo non è così. Di certo c’è solo la reciproca volontà di trovare un accordo, ma deve essere chiaro che la volontà del calciatore (spinto dalla famiglia e dal suo entourage personale) era di accettare l’Arabia Saudita per uno o due anni e poi tornare in Europa. Di fronte all’opposizione del Napoli e alla “freddezza” del suo agente Roberto Calenda (che è certo che il nigeriano la prossima estate firmerà per un grande club europeo) Victor si è reso conto che non è il caso di puntare i piedi. Del resto l’Arabia, così come per il Psg, non lo entusiasma a tal punto da chiedere ufficialmente la cessione e lasciare la Champions League e una grande piazza che è ai suoi piedi. L’attrazione era soprattutto per i soldi.













