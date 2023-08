Sequestrati venti chili di alimentari: erano privi di tracciabilità

Il controllo dei carabinieri forestale si è svolto presso un esercizio commerciale di Palma Campania.

Alla richiesta dei militari di esibire la relativa documentazione su una partita di salumi, il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di produrre – fanno sapere gli investigatori – alcun documento atto a garantire, in tutte le fasi della trasformazione e della distribuzione, la tracciabilità dei salumi in vendita.

È scattato quindi il sequestro dei prodotti e le sanzioni.

L’operazione si inquadra nel contesto dei controlli messi in atto dal Gruppo Carabinieri forestale di Napoli per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera di produzione, al fine di prevenire le attività illecite in campo alimentare, a garanzia dei consumatori.