La pizza all’anguria dello chef Vincenzo Capuano, per molti l’ultima “buffonata per avere visibilità”. Coro di critiche

Pizza all’anguria con tanto di panna, kiwi e uva come guarnizione. È con questa ricetta che Vincenzo Capuano, uno dei pizzaioli napoletani più apprezzati e seguiti sui social, ha celebrato il Ferragosto postando un video della nuova ricetta sul suo profilo. Una preparazione un po’ bizzarra – una “pizza simpatica” come l’ha definita lo chef – che però non ha suscitato l’entusiasmo sperato, scatenando le critiche degli utenti. Una pioggia di commenti, non proprio positivi, è comparsa sotto al video in cui il pizzaiolo mostra tutti i passaggi per realizzare il piatto. “Peggio della pizza con l’ananas” scrive uno. “Vai a prendere like dagli americani”, commenta un altro. E addirittura: “Si rasenta il ridicolo”.













