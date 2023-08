Farmaci, gli italiani spendono sempre di più

56 Visite

Gli italiani si comprano sempre più farmaci. Dopo anni di incrementi del 2, 3, al massimo 6%, il consumo dei medicinali da banco oppure in fascia C (cioè con ricetta ma a pagamento) nel 2022 ha registrato una crescita rispetto al 2021 addirittura del 10,1%. La spesa è salita di quasi il 9%, passando da 7,7 a 8,4 miliardi all’anno. Se si osservano solo i cosiddetti medicinali da automedicazione (chiamati in gergo tecnico “sop” e “otc” a seconda che si possano tenere sul banco della farmacia o meno), l’incremento è stato del 13%.

Cosa è successo? Intanto ci sono ancora gli effetti del Covid, che spingono molti ad acquistare molecole come l’ibuprofene ma anche il paracetamolo. Crescono sempre, a livelli record, i prodotti contro la disfunzione erettile che tra il 2021 e il 2022 hanno segnato un +10%. Inoltre, fanno notare gli esperti, c’è anche una tendenza a rivolgersi al farmaco legata ai problemi che ha il sistema sanitario a rispondere a tutte le domande dei pazienti. I medicinali sono l’unica “prestazione” di salute uguale e accessibile in tutto il Paese. I dati arrivano dal rapporto Osmed di Aifa, che ogni anno analizza la spesa farmaceutica sia pubblica che privata. Tra l’altro si segnala come l’uso dei generici stenti ancora a decollare, anche se questi medicinali sono ormai in vendita da moltissimi anni.

L’eterno successo delle benzodiazepine

Tra i farmaci in fascia C, cioè con ricetta ma a pagamento, le benzodiazepine ansiolitiche sono quelli per i quali si spende di più. Per Valium e company gli italiani sborsano ben 380 milioni di euro. Ogni mille persone, 26 prendono questi medicinali ogni giorno. C’è da dire che tra il 2021 e il 2022 questa categoria ha visto un calo dei consumi e quindi anche della spesa (si tratta di prodotti senza brevetto e quindi i prezzi sono piuttosto stabili), tra il 4 e il 5%. La Regione che ne usa di più è il Piemonte.













