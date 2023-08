NAPOLI: In carcere per una birra. Evaso 49enne arrestato dai Carabinieri

136 Visite

E’ costata cara una birra a Enzo Chiantone, 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di San Giuseppe lo hanno arrestato per evasione perché trovato in un bar, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari.

Quando i militari gli hanno chiesto per quale motivo si fosse allontanato da casa ha dichiarato candidamente di essere uscito per bere una birra fresca.

Chiantone è finito in manette ed è ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.

CHIANTONE ENZO NATO NAPOLI 21 MAG 1974













