Voli su Napoli nord, proroga Gesac. Cieli liberi: “I sindaci attuino le misure di loro competenza”

La condotta dilatoria della GESAC e delle autorità preposte alla vigilanza sulla compatibilità sanitaria tra gli effetti dell’ inquinamento acustico ed ambientale, prodotto dai centinaia di voli giornalieri, con la salute umana, ci pone nella necessità di ricordare ai sindaci di Napoli e dei comuni limitrofi ( interessati al sorvolo degli aerei ) i doveri che incombono sulla loro funzione istituzionale in materia di tutela della salute dei cittadini.

L’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000 hanno definitivamente cristallizzato la competenza del Sindaco ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla legge , quale autorità locale in materia di tutela della salute pubblica.

In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale.

Ricordiamo ai Sindaci che nell’esercizio delle loro prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si possono avvalere dei servizi dell’azienda sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAC) per finalità consultive propositive e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale in relazione alle rispettive competenze attribuite dalla legge .

Pertanto riteniamo che il Sindaco, sulla base dell’ attività istruttoria dei propri uffici , della ASL, e dell ARPAC può emanare Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di urgente necessità di tutela della salute dei propri cittadini. Le ordinanze contingibili e urgenti, come è noto, hanno il fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. A tale riguardo si rammenta che gli aerei sorvolando zone ad altissima densità abitativa

I comitati dei cittadini delle zone interessate al sorvolo giornaliero di centinaia di voli invitano pertanto i sindaci interessati ad esercitare le loro funzioni istituzionali in materia di tutela della salute dei propri cittadini anche per finalità preventive rispetto all’ipotizzabile pericolo a cui le popolazioni sono esposte nella malaugurata ipotesi di un incidente aereo.