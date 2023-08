Travolge su scooter operaio e poi cade, morto centauro a Ischia

75 Visite

Incidente mortale stamattina ad Ischia dove il conducente di uno scooter ha perso la vita dopo essersi scontrato con un operaio della società Coop Gas.

Verso le 8.30 la vittima stava percorrendo via delle Ginestre, a poca distanza dal centro di Ischia Porto: per cause sconosciute si è trovato davanti il dipendente della ditta di distribuzione domestica del gas e lo ha travolto.

A seguito dello scontro è andato a sbattere con violenza probabilmente su uno dei pilastri che sorregge il cancello di una casa.













