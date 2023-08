NAPOLI: AUMENTO TRAFFICO AEREO, FIOLA (PD): “INVITO VERTICI GESAC A PRENDERE UN CAFFE’ A CASA MIA, SITUAZIONE INSOSTENIBILE”

123 Visite

“Credo sia giusto in questo momento affrontare con serenità la questione dei voli che interessano la zona collinare di Napoli e sull’intera area nord della città. Come consigliera regionale ed esponente politico sento il dovere di farmi promotrice di una richiesta formale all’Arpac relativa ai dati degli ultimi mesi sull’inquinamento acustico, anche perché siamo al termine di una sperimentazione delle rotte iniziata a febbraio ed è giusto tirare le somme. Come cittadina della zona collinare mi unisco ai tanti che ne segnalano voli a tutte le ore, e invito i dirigenti di Gesac a prendere un caffè a casa mia per fargli capire la situazione del mio come di molti altri quartieri dalle sei di mattina fino a tarda sera”. Così in una nota Bruna Fiola, consigliera regionale della Campania per il Partito Democratico.

“Siamo tutti convinti che ci sia tanto il pieno rispetto delle norme quanto la massima disponibilità a migliorare la situazione nelle sedi opportune – precisa Fiola – ma non possiamo negare che c’è un chiaro malessere dei cittadini, noi come loro rappresentanti dobbiamo segnalarlo”.

Bruna Fiola, Consigliera Regionale Partito Democratico













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS