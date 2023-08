Quartieri Spagnoli: rapina un turista. La Polizia ferma un giovane per rapina aggravata

137 Visite

Lo scorso venerdì pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti in piazzetta Trinità degli Spagnoli per la segnalazione di una rapina ai danni di un turista; gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata da un ragazzo che, dopo averla minacciata con una pistola, le aveva sottratto l’orologio.

Poco dopo, i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via Paolo Emilio Imbriani il presunto autore del reato; pertanto la vittima si è recata presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del presunto autore della rapina.

Le immediate indagini hanno permesso, altresì, di recuperare la pistola che il giovane aveva nascosto, dopo aver commesso il reato, rinvenendola sotto un’auto parcheggiata in piazza Rosario di Palazzo e risultata essere una pistola replica marca Bruni mod. 92 calibro 9.

Per tale motivo, un 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di PG in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.













