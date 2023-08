La voce dei cittadini. Via Marano-Pianura, la segnaletica a quell’incrocio è ok?

Caro direttore, sono una ex cittadina maranese che da quasi 20 anni abita a Pianura. Ogni giorno mi reco a Marano per assistere mio padre e per lavoro. Ti contatto per chiederti di riflettere insieme a me sulla segnaletica stradale, presente all’incrocio accanto al ristorante “la collina” zona “Città Giardino”. Ultimamente chi da Pianura deve andare a Marano o a Napoli ha lo stop. Segnaletica messa da poco senza tener conto del segnale di “dare precedenza” che c’è per chi da Marano deve andare a Napoli. In questi giorni mi è capitato di essere insultata da un automobilistica che mi ha fatto notare che mi sarei dovuta fermare allo stop, io però dovevo fare altrettanto con lui che mi doveva la precedenza. Secondo me a quell’incrocio c’è qualche incongruenza con la segnaletica. La strada principale è via Marano-Pianura e quello stop ha ragione di esserci soli se si toglie il segnale di dare la precedenza dall’altro lato. Spero di essere stata chiara, mi preoccupa solo il fatto che l’incrocio è molto trafficato e si potrebbero verificare degli incidenti. Vorrei avere lumi in tal senso: è tutto ok o c’è qualcosa che non va?

Angela (Pianura)