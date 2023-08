Reddito di cittadinanza, il ministro Calderone: “In Italia il lavoro c’è, in Campania sono disponibili 108mila posti”

150 Visite

La ministra Marina Calderone dice che in Italia il lavoro si trova. E che non serve il salario minimo. Mentre con il reddito di cittadinanza secondo la responsabile del Welfare del governo Meloni si sono sprecati 25 miliardi di euro. La ministra parla in due interviste rilasciate al Corriere della Sera e a La Stampa. La ministra sostiene che il sostegno ai fragili rimane comunque garantito anche con la sospensione del sussidio. E che i comuni e le regioni stanno avviando le misure. Mentre il primo settembre sarà attiva la piattaforma digitale del ministero per le offerte di lavoro e la formazione. Infine, secondo la ministra in Campania «sono stati censiti 108 mila posti di lavoro disponibili». E quella è la regione con il più alto numero di percettori (circa 25 mila).

Il reddito e i fragili

A Paolo Baroni la ministra spiega «che il Reddito di cittadinanza è costato agli italiani 25 miliardi di euro in tre anni senza produrre i risultati attesi: né in termini di riduzione della povertà né in termini di accompagnamento al lavoro. La sua fine era nota almeno da 7 mesi, quando in legge di bilancio è stata inserita una norma ad hoc. Come dimostrano gli 88 mila nuclei presi in carico già a inizio luglio e che non perderanno il reddito di cittadinanza, questo governo ha già assicurato ai più fragili il sostegno necessario e impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno, al contrario, come ho avuto modo di dire ieri al question time della Camera, soffia cercando di costruire il dissenso». L’sms, ammette la ministra come aveva già fatto ieri, è stato «certamente impreciso».













