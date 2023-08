MARANO, GIUDICE DI PACE: UN SALASSO PER I CONTRIBUENTI L’ACCORDO SANCITO DAL COMUNE. MA IL SINDACO HA MANDATO GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI? MORRA, RISPONDI!

235 Visite

Tre rate annuali da circa 95 mila euro, un totale da versare ai germani Cavallo pari a un importo di oltre 284 mila euro per indennità di occupazione da calcolare dal 2019 al 2023, senza dimenticare gli altri 85 mila e passa euro al vaglio dell’Organismo di liquidazione straordinario. Poi un canone mensile per il futuro, che si aggira sui 5-6mila euro al mese o giù di lì. E’ un salasso per le casse comunali e per i cittadini di Marano l’atto transattivo con il quale il Comune pone fine alla querelle giudiziaria nata per la realizzazione di un immobile, oggi sede del Giudice di Pace, sul terreno di due privati mai formalmente espropriati a suo tempo. Siamo negli anni 2007-2008 (giunta Perrotta, centrosinistra, l’attuale sindaco era consigliere, poi successivamente divenne assessore), e nessuno si accorse, tranne noi che lo scrivevamo a suo tempo, che la mancata formalizzazione degli espropri ci avrebbe riservato grossi guai in futuro. Lo abbiamo ripetuto per anni, ma per anni, fino alla sentenza del 2021, che dava ragione ai Cavallo (sentenza nemmeno appellata dall’ente cittadino), nessuno se ne è fregato: uno scaricabarile indegno e alla fine a pagare saranno i contribuenti. Archiviato il passato, l’oscuro passato, riproponiamo la domanda al sindaco Morra: “Sindaco, quando inoltri gli atti alla Corte dei conti per fare chiarezza e luce su eventuali responsabilità di carattere erariale? Gli atti transattivi tra il Comune e i Cavallo hanno effetto da oggi, quindi sei tu che puoi e devi fare luce sulla vicenda. E ancora: ma i germani Cavallo, divenuti proprietari di gran parte dell’immobile sorto con un finanziamento europeo, pagano o pagheranno l’Imu? E’ stato intimato o quanto meno si è ipotizzato di far pagare ai privati i costi per la realizzazione dell’immobile così come paventato dall’ex giunta Visconti? Sindaco, rispondere è un dovere di un primo cittadino. Queste cose te le ricorderemo ogni mese: quella del Giudice di Pace è una vergogna su cui non si può tacere.













