Napoli, nuove occupazioni abusive di appartamenti a Miano e Pizzofalcone

97 Visite

La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del fenomeno delle occupazioni abusive degli appartamenti disabitati o lasciati incustoditi. Purtroppo già arrivano le prime segnalazioni della ripresa del fenomeno. A Miano, in via Calatafimi civico 6, ignoti hanno tentato già due volte, l’ultima sabato notte, di entrare in uno degli appartamenti Acer murati. L’allarme lanciato dai condomini ha fatto desistere i criminali che, però, sembrano intenzionati a terminare l’occupazione a breve. Notizie non buone arrivano anche da Pizzofalcone dove, secondo i segnalanti, sarebbero stati rioccupati due appuntamenti sotto sequestro e altri sarebbero in procinto di essere ‘riassegnati’ dai clan. Una situazione delicatissima per la quale chiedo la massima attenzione e collaborazione alle forze dell’ordine per evitare che la camorra riesca ad affermare le sue regole sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS