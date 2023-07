677 Visite

Un pluripregiudicato alla guida di un’auto ha investito, in via Tevere, procedendo nel senso di marcia non consentito, un extracomunitario senza prestare alcun soccorso. L’uomo è stato individuato dai carabinieri della locale compagnia. E’ stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. La persona investita è in ospedale, ma non è in pericolo di vita.













