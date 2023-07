La svolta a Napoli: stop di 3 anni ad apertura di nuove attività food and beverage in centro

400 Visite

Per un periodo di tre anni non potranno essere aperte nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari nel perimetro del Centro Storico Unesco di Napoli e nelle buffer zone (fasce di rispetto). (Comune di Napoli)

Dopo la regolamentazione per tavolini e dehors, Palazzo San Giacomo stoppa l’apertura di nuove attività alimentari e di somministrazione per i prossimi tre anni. Le limitazioni alle aperture incontrollate delle attività di food and beverage, partorite in sinergia con le associazioni di categoria d’intesa con la Regione Campania e in accordo con la Soprintendenza, interesseranno una buona fetta del centro antico e le sue aree buffer, in particolare le zone di rilevante valore storico, artistico e paesaggistico dove al momento si contano addirittura 1.555 attività legate al mondo della ristorazione e della movida. (ilmattino.it)

Il Comune di Napoli ha delimitato le zone o aree di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, appartenenti al centro storico, nelle quali sottoporre a particolari limitazioni l’esercizio del commercio con lo stop per 3 anni all’apertura di nuove attività food and beverage. (La Repubblica)













