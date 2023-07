MARANO. ROGHI, RACCOLTA E SVERSAMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI, SPAZZAMENTO: FANELLI CHIEDE INCONTRO CON NEO ASSESSORE

220 Visite

Richiesta urgente di incontro all’ assessore all’ambiente ed igiene urbana. Alla cortese attenzione dell’ assessore all’ambiente Dott. Paolo Varriale. Le trasmetto la presente per richiedere con urgenza un incontro al fine di sottoporle non solo segnalazioni e denunce ma per presentarle le nostre proposte concrete per debellare il sistematico fenomeno della combustione di materiale sversato illegalmente attraverso un patto tra Sindaci dell’area Nord e le tante proposte che riguardano la raccolta rifiuti e l’igiene URBANA. Proposte frutto anche della partecipazione attiva della scrivente ai comitati ambientalisti di questa Regione. Sono tantissime le segnalazioni dei cittadini per il mancato spazzamento in molti punti della città così come la mancata distribuzione dei carrellati dal centro storico alle periferie. Si chiede di conoscere anche lo stato dell’arte della gara per l’affidamento del servizio nonche’ di alcune modifiche al piano. Tanti I punti di cui parlare su cui la città attende risposte. In attesa di un celere riscontro le porgo distinti saluti.

Stefania Fanelli Capogruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti













