Ospedali, un medico su tre è in ferie. Emergenza pazienti che non possono essere dimessi

È un’estate difficile quella che attraversano gli ospedali italiani: un medico su tre in ferie, ambulatori spesso chiusi, reparti che arrancano in un momento nel quale il caldo che ha colpito tutto il Paese ha fatto aumentare considerevolmente gli accessi nei Pronto soccorso.

Una vera estate di emergenza, testimoniata dal fatto che i sanitari sono costretti spesso a rinunciare anche ai riposi settimanali, per evitare il collasso dell’assistenza, e non riescono a trovare una soluzione ai bed blockers, cioè i pazienti che non possono essere dimessi per la mancanza di una adeguata assistenza domiciliare, pari al 20% dei ricoverati nei reparti di Medicina interna,

L’INDAGINE – A condurre quest’indagine sull’estate rovente nei nosocomi da Nord a Sud è la Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) in 206 Unità operative ospedaliere di medicina interna in tutte le regioni. Una situazione che rispecchia anche quello che avviene anche in larga parte dei dipartimenti di altre specialità mediche.

I DATI – I numeri testimoniano una realtà evidente: con un terzo degli organici in ferie, cala del 52,7% l’attività degli ambulatori, chiusi del tutto nel 15% degli ospedali, e la qualità dell’assistenza è compromessa nel 56% dei reparti.

– Come evidenzia la ricerca della Fadoi, quasi la metà dei medici è costretta ad aumentare i carichi di lavoro e la metà salta i turni di riposo settimanali. Carichi oggettivamente insostenibili, che portano ad un aumento del volume di lavoro in quasi la metà dei casi per sopperire a carenze di organico che tra giugno e settembre diventano ancora più difficili. Così molti fanno gli extra per coprire i turni di notte e il 56,8% salta i riposi settimanali.













