Caos nei cieli di Napoli nord, i sindaci di Mugnano e Marano e i comitati convocati in Commissione a Napoli

Rumori molesti e inquinamento nei cieli di Napoli nord: i sindaci di Mugnano e Marano, insieme con i rappresentanti del comitato No Fly zone, sono stati convocati dalla commissione Mare e territorio del Comune di Napoli per la giornata di martedì. Sarà affrontato, in quella sede, il tema del passaggio costante di aerei, soprattutto di prima mattina, nei cieli dei comuni di Marano, Mugnano e dei quartieri napoletani dopo il cambio delle rotte (sperimentale) disposto da Gesac nei mesi scorsi e con l’avallo di Arpac. Una situazione che sta generando un vespaio di polemiche.













