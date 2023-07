Buonajuto: “Il mare ad Ercolano è senza barriere” Domenica 23 luglio la presentazione del progetto Onde Inclusive

59 Visite

Sarà presentato domenica 23 luglio alle ore 10.00 sulla spiaggia libera di Via Marittima ad Ercolano il progetto “Onde Inclusive” che ha come finalità quello di favorire momenti di inclusione sociale, accessibilità e svago per le persone con disabilità.

“Nell’ottica di rendere la città di Ercolano sempre più inclusiva e accogliente. Vogliamo che il mare sia per tutti. Anche quest’anno il tratto di spiaggia libera è stato attrezzato con la passerella per disabili, funzionale anche alle sedie job per consentire l’ingresso in acqua” – dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

“Di concerto con gli uffici comunali, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo voluto affiancare alle opere infrastrutturali un progetto di turismo balneare inclusivo fino a settembre dal giovedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00, infatti, sulla spiaggia saranno presenti operatori socio assistenziali e animatori culturali che, in tutta sicurezza, realizzeranno una serie di attività accessibili a persone con diverse disabilità” – conclude il primo cittadino.













