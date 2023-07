Marano, Santoro attacca nuovamente Giaccio: “Ha pensato al suo bene, non a quello della città”

Teresa Giaccio ha fatto il suo bene, non quello della città. Si è politicamente venduta poiché ha un assessore in giunta. Io la conosco bene. Il centrodestra non si è mai unito perché c’era lei, quindi nessuno voleva candidarsi visto. Il centrodestra ha vinto in tutta Europa tranne che a Marano per colpa sua perché non aggregava, nessuno voleva la consigliera Giaccio, che non ha neanche il buon senso di stare zitta: continua a giustificarsi, ora sicuramente a Marano il centrodestra si ricompatterà perché elementi validi ci sono. Mio padre era con lei in consiglio comunale anni fa, ma non si è mai accorto di lei. Fra 18 anni mia figlia la troverà ancora in consiglio comunale.