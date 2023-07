Marano, disastro rete elettrica e idrica: Morra chiede aiuto all’Enel. Il sindaco, dopo pochi giorni, si è già “pentito” di essersi candidato

563 Visite

Un’altra estate da terzo mondo, con continui black out elettrici e stop alla fornitura idrica. Marano, come altri territori, vive l’ennesimo disagio. Elettricità che va e viene in tante zone: via Mallardo, via Marano-Pianura, corso Europa, via Pigno, via San Marco, via Del Mare e traverse limitrofi e tanto, tanto altro. E’ una croce, ma a chi dirlo. Gli eccessivi consumi, provocati dalle alte temperature, l’urbanizzazione costante e la carenza di una rete adeguata rendono ogni sforzo vano.

In data odierna (19/07/2023) a causa delle elevate temperature vi sono stati molteplici guasti ai conduttori per la media-tensione. L’Enel sta già predisponendo delle squadre tecniche per le riparazioni e la risoluzione del black Out che interessa la zona collinare ed alcune zone del centro storico.

Ove il problema si dilungasse, la stessa Enel metterà a disposizione dei gruppi elettrogeni per alimentare le utenze e supplire alla carenza energetica al fine di limitare il disservizio.

La Protezione civile comunale in seno al Comando Polizia Municipale, è in costante contatto con i tecnici ENEL per monitorare la situazione e prestare tutta l’assistenza necessaria agli interventi tecnici.

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano













