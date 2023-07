VOUCHER AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA. AL VIA  IL BANDO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE

167 Visite

Anche per l’anno sportivo 2023-2024, la Regione Campania stanzia 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva.

La misura è riservata ai minori residenti nella Regione Campania di età compresa tra i 6 e i 15 anni, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse, per il sostegno all’attività sportiva.

La Campania è la prima Regione che individua quale beneficiario diretto di un contributo sportivo il minore e non l’associazione sportiva.

L’importo massimo del Voucher Sportivo è di 400 euro a minore.

Di seguito il Link per compilare la domanda: https://www.universiade2019napoli.it/voucher-sportivo-alle-famiglie-anno-sportivo-2023-2024/

