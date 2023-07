Tassista aggredito: associazione, subito telecamere a bordo

82 Visite

L’aggressione subìta dal nostro collega ci spinge a chiedere al Comune di Napoli l’installazione di telecamere sui nostri taxi”.

E’ quanto propone, dopo le violenze per motivi di viabilità ai danni di un conducente di un taxi in via Pasquale Scura, a Napoli, è Guido Savastano, leader dell’associazione tassisti di base, che aggiunge: “Siamo abbandonati da palazzo San Giacomo: nell’ approvazione del bilancio non è stato stanziato niente per il servizio pubblico non di linea”.

“Al collega – conclude – che ha riportato gravi lesioni, l’ associazione tassisti di base esprime vicinanza, con la speranza che la sua guarigione avvenga nel più breve tempo possibile”.













