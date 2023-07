Napoli, microdelinquenza: un’escalation senza fine. “Lassismo in famiglia e a scuola”

Da qualche tempo si parla di emergenza minori, in particolare a Napoli e provincia, molti gli episodi di delinquenza comune registrati nelle ultime settimane. Un problema, questo che investe soprattutto le famiglie che ormai hanno perso l’autorevolezza, con genitori diventati amici dei loro figli, eludendo i ruoli che in una comunità costituita sono importanti per la crescita armoniosa della comunità famiglia. A questo va registrato il lassismo che vige nel sistema scuola riguardo la disciplina e il rispetto delle regole di convivenza, condivisione e interazione tra pari e autorità costituita. Basti ricordare l’ ultimo episodio quello di alunni che prendono di mira la docente con la pistola a piombini e che in sede di valutazione finale prendono 9 in comportamento, alla faccia dell’autorità costituita che ogni docente dovrebbe rappresentare. Anche le istituzioni civile quale è l’ente Comune e Regione lascia i suoi giovani senza guida in un deserto sociale, economico e culturale arido al massimo privo di centri di aggregazione, di socializzazione e soprattutto di scuole non decorose dove l’allievo studia malvolentieri. A questo degrado va aggiunto lo scarso livello culturale in possesso dei giovani di oggi ,ai quali un titolo di studio non viene negato a qualsiasi livello anche Universitario e lo scenario é completato con giovani non guidati alla curiosità del sapere privi delle nozioni basilari delle discipline e della vita. Una collettività per avere soggetti nel suo interno equilibrati nei diritti-doveri, quali attori attivi del proprio divenire e futuro ha bisogno della interazione di tutte le autorità atte alla formazione dei futuri cittadini. Ad incominciare con l’affermazione di regole certe , affinché i giovani crescano nella consapevolezza dei propri doveri e dalle regole e non all’ombra di sindacalisti sciocchi ( genitori e autorità preposti alla loro formazione) che tanti danni stanno producendo. Solo una cultura aperta,critica,forte a 360 gradi per la formazione dei giovani potrà riportare i nostri ragazzi alla dimensione della loro età.

Michele Izzo Vicepreside Socrate-Mallardo