MARANO, CRISI IDRICA SAN ROCCO-SAN MARCO. PER IL SINDACO E’ COLPA DEI LADRI D’ACQUA. IN PRATICA I CITTADINI DEVONO ARRANGIARSI. UN PIANO PER STANARLI NO?

CRISI IDRICA SAN ROCCO

Continuano ad arrivare da San Rocco, San Marco e dalla zona collinare segnalazioni di carenza idrica.

Siamo intervenuti e interverremo quando si tratta di guasti sulla rete o agli impianti di sollevamento idrico, ma nei casi segnalati in questi giorni l’amministrazione può fare poco.

Purtroppo c’è gente (non poca) che RUBA l’acqua, sottraendola agli altri per irrigare il giardino o riempirsi la piscina. Con il caldo eccezionale di questi giorni, è un atto CRIMINALE che dovrà essere perseguito come tale. Nei prossimi giorni svolgeremo controlli congiunti tra polizia municipale e ufficio tecnico per individuare gli allacci abusivi, ma sollecitiamo anche i cittadini a segnalare e denunciare.

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano

Questo è noto da anni, ma il Comune cosa ha in mente di fare per stanare ladri e furbetti? Sindaco, è questa la domanda.

Nota di redazione













