MELONI: RASTRELLI (FDI), GRATI A GOVERNO PER IMPEGNO PER IL SUD 

108 Visite

“La presenza di Giorgia Meloni a Pompei è la concreta testimonianza dell’attenzione assoluta del governo per il nostro territorio, per l’intero Mezzogiorno, per le sue straordinarie potenzialità culturali”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, coordinatore del partito di Giorgia Meloni a Napoli.

“Un impegno concreto – conclude Rastrelli -, del quale non possiamo che essere fieri e grati”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS