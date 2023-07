Napoli, il ds Meluso parla a Dimaro

77 Visite

Sulla cessione di Kim Min-jae

“Io sono appena arrivato, da lunedì cominceremo a fare riunioni e programmare il da fare. Prima di me Micheli e il presidente con Chiavelli han fatto il loro lavoro. Poi ci sarà una voce in più che darà il suo parere, le sue considerazioni. Kim sicuramente è un giocatore che andrà sostituito, lavoreremo su questo”.

Sul suo ruolo al Napoli

“Mio ruolo? Io credo che in ambito di una società così importante, non si può lavorare con una sola persona che decide. Ci son più persone che si incontrano, scambiano le idee e arrivano alle decisioni. De Laurentiis è sicuramente un decisionista, avrà sempre un peso importante. Ma credo, quando parlavo col presidente, mi chiedeva se facessi questo mestiere a 360 gradi. Non solo mercato. Ma anche occuparsi dei rapporti all’interno: è una società che ha vinto lo scudetto, ha cambiato ds e allenatore. Ci sarà da lavorare all’interno, perché questa è una squadra forte se non viene stravolta. E lavorare sui pochi giocatori da sostituire come Ndombele e Kim. Certe strategie, ovviamente, restano segrete.

Sui rinnovi

“Il primo rinnovo da fare, quello cruciale? Per quanto riguarda la squadra, è una super squadra per aver vinto con 20 punti di vantaggio in Serie A. Complimenti a chi l’ha costruita e a chi l’ha allenata. Ma è evidente che li terrei tutti, però poi bisogna vedere le dinamiche interne: nel calcio ci sono tante cose che chi fa il mio mestiere conosce. Sono dinamiche che riguardano tante cos













