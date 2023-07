A Somma Vesuviana nominata la nuova giunta comunale

123 Visite

Salvatore Di Sarno: “Nominata la nuova Giunta. Ho creato nuove deleghe. Ad esempio l’Assessorato con Delega alla Gentilezza, anche altre deleghe come Contrasto alla Povertà, Agricoltura, Industria, Artigianato, Mobilità Sostenibile, Difesa Idrogeologica del Territorio, Rapporti con Ordini Professionali, Rapporti con Sovrintendenza, Valorizzazione dei Siti Culturali ed Archeologici, Videosorveglianza”.

“Nella nuova giunta ho voluto che ci fosse anche la Delega alla Gentilezza, il cui assessorato dovrà mette in campo tutte quelle azioni che siano in grado di arrivare al tessuto sociale del territorio in cui viviamo. Ho voluto anche creare la delega al Contrasto alla Povertà, alla Difesa Idrogeologica del Territorio, agli impianti termici, alla Videosorveglianza, alle Periferie, alla Sicurezza Urbana. C’è anche la delega alla Mobilità Sostenibile. Dunque è pronta la nuova squadra! Su 7 assessori, 4 sono donne. C’era necessità di un cambiamento al fine di creare le condizioni adatte alla crescita del paese. Abbiamo un obiettivo chiaro: lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Dobbiamo credere nel turismo. Ho voluto anche creare la delega alla Promozione della Città, Valorizzazione Beni Archeologici, Valorizzazione Centro Storico, Rapporti con la Sovrintendenza. L’assessore alla Polizia Municipale, alla Viabilità, avrà anche la delega alla Videosorveglianza, al fine di mettere in campo politiche per la sicurezza del territorio. Ci sono le periferie e le politiche giovanili. Ho istituito la delega Rapporti con gli Ordini Professionali, la delega ai Fondi Europei. Somma deve avere la capacità di attirare Fondi Europei e di saperli spendere. C’è anche la delega per la Sicurezza del Territorio dal Dissesto Idrogeologico. Istituite le deleghe alla Povertà, Violenza di genere e Rapporti con la Sovrintendenza. Per lo sport ho creato una delega specifica per la valorizzazione dell’impianto sportivo Felice Nappi. Particolare attenzione anche ad altri temi con la delega al Piano per il Risparmio Energetico e alla realizzazione della Smart City. Questa è la visione di una città che dovrà essere Smart, turistica e con servizi di qualità”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ed ecco la nuova giunta.

Angelo Mocerino, Assessore all’Ambiente rapporti con enti esterni, rapporti con Città Metropolitana, Regione Campania, Camera di Commercio e Università PNRR, edilizia privata, urbanistica, fondi europei legalità e trasparenza. Pasqualina Rega, Assessore al suap, al puc, ecologia, aziende partecipate, rapporti con Ordini Professionali, rapporti con EIC , rigenerazione urbana.

Mauro Polliere, riconfermato Assessore ma questa volta anche Vice Sindaco. Polliere avrà: POLIZIA MUNICIPALE-PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA’- PERIFERIE-POLITICHE GIOVANILI – TUTELA ANIMALI – URP -VIDEOSORVEGLIANZA- MATERIE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, delega al vicesindaco.

Rosalinda Perna, riconfermata Assessore con le seguenti deleghe: CULTURA-TURISMO-EVENTI.SPETTA COLI-VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO-MUSEI-BIBBLIOTECA- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDAZIONE – VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO-EDILIZIA SCOLASTICA – SPORT E TEMPO LIBERO – SCUOLA , Delega alla Gentilezza.

Luigi Aliperta, nominato Assessore ai Lavori Pubblici, Valorizzazione Impianto Sportivo Felice Nappi, Condono Edilizio, Patrimonio, ERP, Piano di Risparmio Energetico, Smart City, Agricoltura.

Anna Cuomo, nominata Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Lavoro, Formazione, Servizio Civile, Digitalizzazione dell’Ente, Terzo Settore, Contrasto alla Povertà, Violenza di genere, Immigrazione, Industria e Artiugianato, Rapporti con Sovrintendenza,

Rosanna Raia, nominata Assessore, al Commercio e Attività Produttive, mercati, fiere, trasporti, sicurezza urbana, difesa idrogeologica del territorio, sicurezza del territorio, impianti termici ed elettrici, speciali e alla Pubblica Illuminazione, decoro e arredo urbano, verde pubblico, parcheggi, mobilità sostenibile, toponomastica e manutenzioni.

Il sindaco Salvatore Di Sarno tiene le seguenti deleghe: CIMITERO- VALORIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI E IMMATERIALI, PARCO DEL VESUVIO, PERSONALE, CONTRATTI E APPALTI, CONTENZIOSO E AVVOCATURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ, BILANCIO e TRIBUTI.













