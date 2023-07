La voce del cittadino. Marano. “Acqua, il sindaco provveda ad eliminare i disagi”

75 Visite

Gentile Direttore,

sono una cittadina di questo comune pessimo in cui, ahimè, viviamo. Si sta verificando nuovamente la stessa situazione dell’anno scorso, ovvero non appena arriva l’estate sparisce l’acqua dalle case in zona San Rocco, via Padreterno e Città Giardino. Chiediamo al sindaco, ora che ne esiste uno, di provvedere a tali disagi per evitare che si ripetano situazioni analoghe a quelle dell’anno scorso. In estate non è proprio possibile stare senza acqua.

Antonella (Marano)













