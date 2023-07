Berrettini vola agli ottavi di Wimbledon: e ora sfida con Alcaraz

Matteo Berrettini vola agli ottavi di Wimbledon. Il tennista romano ha battuto il tedesco Alexander Zverev in tre set (6-3 7-6 7-6), offrendo un’altra grandissima prestazione.

Può essere davvero il suo torneo, adesso si può dire. Il tennista romano non smette più di sorprendere e dopo le grandi vittorie contro Sonego e De Minaur, continua la sua marcia inarrestabile sull’erba londinese nonostante la pioggia che ha fatto sospendere l’incontro per alcune decine di minuti. Il feeling di Matteo con Wimbledon si conosceva ma i progressi compiuti nella prima settimana del torneo, sono stati davvero stupefacenti. In totale solo sette palle break concesse (tutte annullate) grazie alla battuta, il vero marchio di fabbrica dell’italiano.

La sfida contro Zverev nascondeva più di qualche insidia per diversi motivi. Per prima cosa il tennista di Amburgo è di sicuro un avversario molto temibile su questa superficie, nonostante l’ultimo grave infortunio alla caviglia. Ma soprattutto i precedenti 4-1 per il tedesco (nessuno però giocato sull’erba) facevano presagire un impegno molto più difficile di quello che in realtà è stato. Agli ottavi adesso l’azzurro affronterà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che ha sofferto e non poco per battere il gigante cileno Nicolas Jarry. Altro impegno durissimo ma per quanto visto finora, è vietato smettere di sognare.