MARANO, EMERGENZA IDRICA: “TENTATO FURTO DI CAVI ELETTRICI NELL’IMPIANTO C3”

L’ennesima emergenza idrica in città. In migliaia, da ieri sera, soffrono la sete. Centinaia di segnalazioni al comando della polizia municipale. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un guasto elettrico all’impianto idrico C3, ubicato nella zona di via Marano-Quarto. Un problema che – secondo gli agenti della municipale giunti sul posto e il personale dell’ufficio tecnico comunale – è stato originato da un tentato furto di cavi elettrici, in parte tagliate, all’interno dell’impianto. Tentato furto e non furto, questa è la verità. Le crisi idriche, in estate, sono all’ordine del giorno nel comune di Marano. Di recente sono stati eseguiti diversi interventi di potenziamento delle strutture, ma i problemi non sono stati del tutto risolti.













