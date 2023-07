MARANO, CONDOMINI MINACCIATI DA TEMPO IN UN PARCO DA UN UOMO. “COSA SI ASPETTA, ORMAI NON POSSIAMO PIU’ USCIRE DALLE NOSTRE CASE: E’ UN PERICOLO COSTANTE”

310 Visite

“Siamo esasperati, intimoriti di continuo: non ce la facciamo più, l’autorità giudiziaria deve fare qualcosa quanto prima, noi rischiamo ogni santo giorno”. Sono i condomini di un parco di via Unione Sovietica che da tempo subiscono aggressioni verbali e non solo da un uomo di circa 45 anni che avrebbe avuto o avrebbe problemi di dipendenza da stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti due volte in due giorni, ma la situazione non è stata ancora risolta. “Quest’uomo ha sfondato la nostra porta di casa con attrezzi e calci, inveisce e minaccia tutti, anziani compresi: è un pericolo pubblico, ma a chi stanno aspettando?”: queste le drammatica denuncia di uno dei condomini. I fatti si verificano da tempo al parco Poggio Vallesana condominio Ciclamino.













