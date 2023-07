I ripetuti danni agli impianti idrici di Marano. Furti e tentati furti o è qualche “manella” che chiede altro? Morra, rifletti…

141 Visite

Ma siamo sicuri che si tratti di un tentato furto o è qualche “manella” che vuole boicottare in cambio di qualcosa? Troppe stranezze intorno agli impianti idrici e ormai da tempo. Ma possibile che nessuno abbia la voglia di indagare seriamente? Un consiglio (non richiesto) al neo sindaco Morra. Se vuoi cambiare la città, così come sostieni (noi abbiamo qualche legittimo dubbio, visti i tanti compagni di viaggio che hai intorno), perché non dai qualche segnale sul fronte interno? E ancora: e se qualcuno non stesse forzando la mano per arrivare all’affidamento di appalti per la sorveglianza degli impianti? E se fosse anche altro? Tu sei del territorio e puoi capire dove eventualmente qualcuno vuole arrivare. Rifletti!













