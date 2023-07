Procura di Napoli, Gratteri è in pole

207 Visite

Quattro voti e uno per i due competitor. La Quinta commissione del Csm «incarichi direttivi» ha indicato stamane, a maggioranza, l’attuale procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, come nuovo procuratore della Repubblica di Napoli. Il magistrato ha ottenuto più voti di tutti: per lui hanno dato parere favorevole i consiglieri Mazzola, Mirenda, Bianchini e Ernesto Carbone. Per il napoletano Giuseppe Amato, attuale procuratore della Repubblica di Bologna, si è espresso il consigliere D’Auria, e per l’attuale procuratrice facente funzioni di Napoli, Rosa Volpe, il consigliere Cosentino. La proposta sarà poi valutata dal plenum a settembre.