Toto Memorial in onore di Antonio Marino

Ad un anno di distanza dalla tragica scomparsa dell’atleta Antonio Marino, già medaglia di bronzo conquistata ai campionati Europei di Canoa Polo nel settembre del 2021, gli amici del Circolo Posillipo e di altre sezioni sportive, per mantenere forte il legame tra Antonio e coloro che lo amano, attraverso lo sport hanno voluto dedicare una giornata calcistica per onorare il suo spirito e la sua gentilezza. Ieri, infatti, si è tenuto il Toto “memorial”, un emozionante torneo di calcio a cinque organizzato da Giuseppe Ferone, da Francesco Di Mauro (cugino di Antonio) e dagli amici indimenticabili dell’atleta. L’evento si è svolto presso il Centro Sportivo Mario Lenci di Fuorigrotta e ha visto la partecipazione della formazione del Circolo Posillipo, di cui Antonio faceva parte come atleta azzurro, e delle seguenti squadre: girone A SGT TEAM; BLACK DRAGON; POSILLIPO; FOSSACESIA. Girone B GNUCCHESE; PORTICI FC; 386 TEAM e PUSSYLIPO, con un totale di circa 60 atleti tra titolari e sostituti e un pubblico di oltre 150 persone, composto da parenti e amici di Antonio, che hanno dimostrato la loro vicinanza attraverso la condivisione di questa iniziativa sportiva. Dopo un breve riscaldamento, alle ore 16.00 gli arbitri, tutti di livello federale, hanno dato il via al torneo, che si è protratto per tutto il pomeriggio. Alla conclusione della giornata, mentre il sole si apprestava a tramontare, un’atmosfera di commozione e nostalgia avvolgeva tutti i presenti. Le risate e gli applausi delle sfide sportive si erano trasformati in sospiri e abbracci sinceri. Le lacrime scendevano silenziose sulle guance di coloro che avevano amato e perso Antonio, ma anche sulla pelle di coloro che avevano appena conosciuto la sua storia e che si erano uniti a lui spiritualmente per questo tributo speciale. La competizione si è conclusa con la consegna della Coppa ai vincitori della squadra Portici FC, da parte dei genitori, Maria Di Mauro, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Napoli Nord, e Aurelio Marino, avvocato del Foro di Napoli, in memoria di un angelo di nome Antonio che è volato in cielo prematuramente. Gli amici di Antonio, legati a lui da un grande legame affettivo, hanno sostenuto tutte le spese del torneo, incluse le coppe, le magliette, l’affitto del campo, gli arbitri e le bevande. E sempre in tema di ricordo, venerdì scorso nella basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, si è tenuta una messa in suffragio di Antonio, officiata dal vescovo ausiliario di Napoli, Mons. Francesco Beneduce. Al rito religioso hanno partecipato oltre 500 persone, tra forze dell’ordine, colleghi e colleghe dei genitori, parenti e amici. Questo evento testimonia il profondo impatto che Antonio ha avuto sulla sua comunità, lasciando un vuoto che sarà sempre sentito. La sua memoria rimarrà viva attraverso l’amore e il sostegno degli amici e dei familiari che si sono riuniti per onorare il suo spirito sportivo.

