Scampia, “Giugno giovani”: rassegna per giovani talenti

Nei giorni scorsi presso l’ASD Raggio di Sole – Universal Center di cui è Presidente il Maestro Lello Andreozzi – con sede in via Antonio Labriola a Scampia, si è tenuta la manifestazione nell’ambito della rassegna “Giugno Giovani 2023 – Festival di Giovani Talenti”. Un evento d’inclusione sociale, magistralmente condotto da Patrizia Tipaldi e sotto il patrocinio del Comune di Napoli ed in particolare dell’Ottava Municipalità, che ha visto, tra l’altro, l’esibizione di giovani talenti del territorio, in un clima di aggregazione, avvicinamento allo sport e alle attività ludiche, iniziative volte quotidianamente a strappare i giovani dai rischi della strada. Alla ASD Universal Center, dove oltre alla disciplina della danza, alla cura del corpo, al fitness, al pilates et similari, si insegna quella del Karate, scuola capitanata dal Maestro Ciro De Francesco – Sesto Dan, uomo di spessore, nonché allenatore della Nazionale Giovanile Italiana (allievo del Maestro Andreozzi), nella quale si annovera una squadra maschile e una femminile di tutto prestigio che, grazie ad un lavoro costante e certosino nel tempo, ha visto e vede sugli scudi vari campioni italiani, europei e mondiali, dei quali alcuni attualmente rappresentano il nostro Paese vestendo la gloriosa divisa dei Gruppi Sportivi delle Forze di Polizia. Inoltre, l’ASD Universal Center, con alcuni suoi atleti arricchisce le fila della Nazionale Italiana maschile e femminile di Karate – specialità kumitè. L’associazione è attiva in un territorio non semplice che oltre a insegnare e inculcare i valori di una volta, riesce a far affiorare ancora campioni dal nulla, ricevendo riscontri concreti giorno dopo giorno, vedendo bussare alla porta dei Maestri Ciro e Lello, ragazzi che intendono far parte di questa gloriosa Scuola di Karate, che affonda le sue radici nei lontani anni ‘60, e che senza meno, opera con la medesima passione e dedizione anche nel sociale, così come testimonia l’ultima manifestazione. Ruolo fondamentale nell’evento l’APS SUPEREROI – bambini speciali di Piscinola, che nasce dal desiderio del Maestro Ciro De Francesco e Margherita Esposito di essere vicini ai bimbi colpiti da autismo e alle relative famiglie, tanto da poter definire questi fanciulli, i nostri bimbi speciali. Le attività dell’Associazione ed in particolare, quelle di sollievo alle famiglie, sociali e d’inclusione, molte delle quali si avvalgono di volontari, sono coordinate e dirette dal Presidente Margherita Esposito che porta avanti questa missione con una instancabile dovizia in uno con una sensibilità emotiva unica e puntuale.

Covino Angelo