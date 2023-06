Marano, operaio folgorato da una scossa elettrica trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli

500 Visite

E’ stato trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli l’operaio rimasto semi-folgorato stamani in via Fava. L’uomo, dipendente di una ditta addetta alla pulizia delle canne fumarie, era in sella a un carrello la cui asta avrebbe urtato i fili della corrente elettrica. L’uomo, residente a Villaricca, ha ustioni in almeno tre punti del corpo. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Indagano, intanto, sulla dinamica e per accertare eventuali responsabilità gli agenti della municipale e il personale dell’Asl.













