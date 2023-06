Comitato cieli puliti per Marano: “Ad agosto 11 mila voli, molti sorvoleranno le città di Marano e Mugnano, bisogna agire”

62 Visite

ll Comitato cittadino Cieli Puliti per Marano, rappresentato da Gemma Infantocci, nei giorni scorsi ha incontrato il Comitato No Fly Zone, rappresentata da Stefania Cappiello, e l’Associazione Utenti Campania Mobilità , rappresentata da Antonio Di Gennaro, per discutere della annosa questione che sta interessando i cieli dell’area metropolitana di Napoli che sovrastano la città di Marano e il quartiere Vomero. Scopo dell’incontro era discutere della questione e approfondire alcuni dati numerici che dimostrano quanto invasivo e sottodimensionato sia diventato l’Aeroporto di Napoli che ha visto esplodere sempre più il numero di voli che atterrano e decollano dall’unica pista che lo caratterizza.

Nel solo mese di agosto sono previsti oltre 11.000 voli con un numero di veicoli che decolleranno o atterreranno a Napoli ogni 3 minuti, molti dei quali (quelli in decollo) sorvoleranno le città di Marano e Mugnano a quote relativamente basse con conseguente inquinamento acustico e ambientale. Obbiettivo dei comitati è portare la questione all’attenzione dei sindaci delle aree coinvolte (Marano, Mugnano e Napoli) che tra le tante responsabilità hanno anche quella di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.













